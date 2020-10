Sono cinque le persone estratte vive da un edificio di Ealing, a ovest di Londra, crollato nella mattinata a seguito di una sospetta fuga di gas.

Attimi di panico a Ealing, sobborgo a ovest di Londra, dove nella mattinata del 21 ottobre un edificio della zona è crollato per quella che i soccorritori credono sia un’esplosione dovuta a una fuga di gas. Al momento sono cinque le persone estratte vive dalle macerie del palazzo, mentre altre sedici sono riuscite a scampare dalle case vicine fuggendo nelle strade circostanti.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco di Londra e gli operatori sanitari per stabilizzare ciò che rimaneva in piedi dell’edificio e verificare che non vi fossero ulteriori persone sepolte sotto i detriti.

We’re dealing with a complex and protracted incident at the suspected gas explosion & building collapse. Specially trained Urban Search & Rescue dogs are helping us to see if there is anyone trapped inside the building https://t.co/MGbJhqHL1H pic.twitter.com/1OjDtCHJ2x — London Fire Brigade (@LondonFire) October 21, 2020

Londra, edificio crolla dopo esplosione

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla stampa locale, sembrerebbe che l’edificio affacciato su King Street sia crollato a seguito di un esplosione dovuta a una sospetta fuga di gas.

La polizia metropolitana ha per questo motivo esortato i residenti della zona a non uscire dalle proprie abitazioni finché l’area non sarà messa in sicurezza dai vigili del fuoco, giunti da Londra con una quarantina di effettivi.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 6:20 del mattino, quando ancora la maggior parte die negozi del quartiere era fortunatamente ancora chiusa.

È stato proprio il proprietario di una di queste attività a commentare la tragedia ai giornalisti dell’Evening Standard: “È un vero disastro. Non so se qualcuno sia stato ferito. Ieri sera ho chiuso a chiave il mio negozio come al solito e non pensavo che ci fosse qualcosa che non andava. Poi ho ricevuto una telefonata da un vicino che mi ha detto che il mio negozio era completamente distrutto“.