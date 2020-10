Afghanistan, folla senza controllo: 15 persone morte schiacciate

15 persone sono morte schiacciate dalla folla nello stadio della città di Jalalabad, in Afghanistan.

Una terribile tragedia si è consumata in Afghanistan, dove 15 persone, di cui 11 donne, sono morte schiacciate dalla folla che si era accalcata per richiedere i documenti necessari per l’espatrio. Un dramma consumato nello stadio della città di Jalalabad, capoluogo della provincia di Nangarhar.

Tragedia in Afghanistan

Per evitare che la folla si radunasse al consolato per la richiesta dei documenti, le persone sono state mandate nello stadio di calcio. Nella struttura si sono accalcate decine di migliaia di persone per chiedere il visto necessario per espatriare in Pakistan. Nessuno ha controllato la situazione e di conseguenza le persone hanno continuato ad ammassarsi, fino alla tragedia.

Secondo la polizia locale, il dramma è avvenuto quando potevano uscire dalla struttura e si è creato un ingorgo verso le uscite particolarmente strette, con tutti che spingevano su chi era davanti.

Nella calca 15 persone sono rimaste schiacciate e sono morte, mentre altre 13 persone sono rimaste ferite. 8 donne sono finite in ospedale e alcune sono in gravi condizioni. Il portavoce dell’aministrazione provinciale di Nangarhar, Attaullah Khogyani, ha riferito che nello stadio erano presenti “decine di migliaia di persone” nonostante gli inviti a non ammassarsi.

Il momento del ritiro dei documenti era molto atteso da tempo, per cui nessuno ha voluto rinunciare. Le autorità del Pakistan, a causa della pandemia, avevano interrotto il rilascio di visti per sette mesi, ma oltre due milioni di afghani vivono come rifugiati in Pakistan.