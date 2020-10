Gli esperti della Gran Bretagna vogliono il lockdown: "Chiudere oggi per salvare il Natale".

La seconda ondata di Covid-19 si sta abbattendo sulla Gran Bretagna, come nel resto dei paesi d’Europa. Il Paese ha superato il milione di casi. Soltanto nella giornata di oggi oltre 24 mila nuovi casi e quasi 700 decessi. Le terapie intensive, inoltre, vanno verso il sovraffollamento.

Gli esperti inglesi chiedono un nuovo lockdown, almeno per un mese. Il ministro Boris Johnson sembrerebbe stare valutando la chiusura.

Gli esperti chiedono il lockdown

La richiesta arriva dal SAGE, ossia il gruppo di consulenti scientifici del governo. La volontà sarebbe quella di seguire le orme di Francia e Germania: “Chiudere oggi per salvare il Natale“. I rischi, se non si frena l’andamento dei contagi, sono rilevanti.

“Rischiano di morire più di 85.000 persone questo inverno se il paese non si chiude immediatamente per almeno un mese“, hanno detto. “L’attuale sistema di blocco a tre livelli sta fallendo“. Le misure che vogliono gli esperti prevedono la chiusura di diverse attività commerciali, anche se ciò potrebbe causare gravi danni all’economia.

Il Premier Boris Johnson nei giorni scorsi ha resistito suggerimento d’imporre un confinamento generalizzato di due settimane, ma adesso la Gran Bretagna potrebbe dovere prepararsi a misure ancora più dure.

La stretta locale, territorio per territorio, infatti, non ha dato gli esiti sperati. Il lockdown sembra dunque l’ultima spiaggia per il governo inglese, che potrebbe essere pronto ad attuarlo. I media britannici, in queste ore, hanno rivelato che il Ministro si sta preparando all’annuncio.