Lotta all'ultimo voto tra Joe Biden e Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Il tycoon annuncia il ricorso in sei stati.

Sarà necessario attendere ancora qualche ora prima di sapere chi sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti. Trump è infatti andato (nuovamente) meglio di quanto non abbiano predetto i sondaggi e nonostante l’avversario Joe Biden gli abbia strappato l’Arizona ha vinto in diversi stati in bilico decisivi come Florida, Texas e probabilmente anche Georgia.

Per il momento tra i due vi è un testa a testa e per conoscere il vincitore bisognerà aspettare i risultati definitivi di Penssylvania, Wisconsin e Michigan, quelli cioè che impiegano più tempo a contare i voti.

Per il momento la situazione è la seguente: 214 grandi elettori per Trump e 264 per Biden. Il numero da raggiungere per vincere è 270.

Trump: “I voti tardivi non saranno contati”

Continua la battaglia all’ultimo voto tra Biden e Trump, che in un tweet ha annunciato: “Ogni voto arrivato dopo l’election day (il 3 novembre, ndr) non sarà contato“.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

I voti “tardivi” a cui il presidente uscente fa riferimento sono quelli giunti per posta, a stragrande maggioranza democratici. Durante la campagna elettorale infatti Joe Biden, a causa dell’emergenza sanitaria, aveva invitato gli elettori a preferire questa modalità a quella tardizionale, per evitare di creare assembramenti alle urne, a differenza di Trump che diverse settimane prima del voto aveva espresso perplessità (e addirittura proposto un rinvio delle elezioni) sul voto per posta.

Biden: “Sarò il presidente di tutti”

“Non ci saranno gli Stati blu o gli Stati rossi”, ovvero democratici o repubblicani. Ci saranno solo “gli Stati Uniti d’America. Sarò il presidente di tutti” ha annunciato Joe Biden in un videomessaggio alla nazione.

Trump annuncia il ricorso

Col passare delle ore, l’ago della bilancia sembra spostarsi sempre più a favore di Joe Biden. Count every vote è il mantra che ripetono i sostenitori del candidato democratico, consapevoli che completare lo spoglio, ovvero prendere in considerazione tutti i voti per posta non ancora conteggiati, con buona probabilità favorirà il partito democratico.

Lo staff di Donald Trump ha invece chiesto il riconteggio dei voti e lo stop allo spoglio di quelli arrivati per posta dopo l’election day. Il tycoon si è rivolto alla Corte Suprema per chiedere un intervento in Pennsylvania e Michigan, ma simili ricorsi sono dati quasi per certi anche in Georgia, North Carolina, Arizona e Nevada.

Dal Nevada arriva la risposta del procuratore generale Aaron Ford: “Ci sentiamo invulnerabili.

Se si guarda al passato, il mio ufficio è riuscito a vincere ogni volta. Abbiamo dispositivi di tutela per evitare frodi, penso che siamo impenetrabili”.

Biden vince in Michigan e Wisconsin

Joe Biden sempre più vicino alla Casa Bianca. Il candidato democratico ha vinto anche in Wisconsin ed in Michigan, dopo che nelle ore precedenti era riuscito a sorpassare, seppur lievemente Trump in uno dei due stati e ad avvicinarsi al candidato repubblicano nell’altro. Ora l’ex vice di Obama si trova ad un passo dal raggiungimento dei 270 grandi elettori necessari per poter guidare gli Stati Uniti. Poco dopo aver appreso della vittoria in Michigan, Biden che ora ha ottenuto 253 grandi elettori ha dichiarato: “E’ chiaro che vinceremo abbastanza stati per ottenere i 270 voti ma non sono qui per dichiarare che abbiamo vinto, ma solo per dirvi che quando il conteggio sara’ finito riteniamo che saremo noi i vincitori”.Ma Trump non ci sta ed è pronto alla battaglia legale.

Il discorso di Trump alla Casa Bianca

A breve distanza da Biden, anche Trump ha tenuto un discorso alla nazione per commentare i primi risultati (ancora estremamente parziali). Dalla Casa Bianca il tycoon ha ringraziato “i milioni di americani che hanno votato per noi oggi. Anche se un gruppo di persone molto tristi sta cercando di delegittimarci. I risultati sono stati fenomenali. Siamo pronti per uscire a festeggiare questo successo. Abbiamo vinto in Stati in cui non ci aspettavamo di farlo, come in Florida. Ormai è chiaro che abbiamo anche vinto in Georgia, non ci raggiungeranno mai. Lo stesso in Nord Carolina. E stiamo vincendo in Pennsylvania con un margine di tantissimi voti. Il governatore del Texas mi ha già chiamato per congratularsi. Francamente abbiamo vinto queste elezioni. Per il bene della nazione dobbiamo far sì che la legge sia usata nel modo giusto. Andremo alla Corte suprema. Vinceremo queste elezioni, per quello che mi riguarda abbiamo già vinto, ma stanno portando avanti una frode ai danni del popolo americano”.

Il discorso di Biden

Poco prima di Trump, anche Joe Biden aveva tenuto un discorso alla nazione. Dal Delaware, il candidato dem ha dichiarato di essere “sulla strada della vittoria” e ha invitato i suoi elettori a restare ottimisti, ma ha allo stesso tempo ricordato che “serve pazienza. Abbiate fede, lo diceva sempre mia nonna. Non spetta a me o Trump dire chi vince, ma io sono ottimista“.

It’s not my place or Donald Trump’s place to declare the winner of this election. It’s the voters’ place. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Le prime reazioni di Trump e Biden

Per entrambi gli sfidanti si tratta di una vittoria. Il Presidente uscente ha parlato di una “grande vittoria” e accusato gli avversari di brogli elettorali: “Stanno cercando di rubare le elezioni ma non glielo lasceremo fare“, ha commentato a caldo prima che Twitter gli cancellasse il post in quanto “potrebbe essere fuorviante in merito alla modalità di partecipazione alle elezioni“.

Il social network ha però rapidamente eliminato il tweet del presidente, considerato controverso.

Dal canto suo anche Joe Biden è convinto di avere vinto: “Siamo sulla strada per vincere le elezioni. Ma ci vorrà tempo e dobbiamo essere pazienti: abbiamo fatto un grande lavoro. Non spetta a me né Trump dichiarare il vincitore della tornata.“.

Elezioni Usa 2020

Malgrado negli Stati Uniti la rielezione di un presidente per il suo secondo mandato sia abbastanza nella norma, numerosi sondaggi avevano dato il thycoon newyorchese in seria difficoltà nei confronti dell’avversario e molto probabilmente sarà necessario attendere il mattino del 4 novembre per sapere con relativa sicurezza chi sarà il vincitore. Gli ultimi presidenti a non essere stati rieletti per un secondo mandato furono infatti Jimmy Carter nel 1977 e George Bush Senior nel 1992.

In queste elezioni Trump non veniva infatti più visto come l’outsider che era nel 2016, quando vinse inaspettatamente prima nelle primarie repubblicane e poi contro la favorita Hillary Cinton presentandosi come candidato di rottura con il passato, e ciò potrebbe aver condizionato la scelta di molti elettori verso un volto più rassicurante come quello di Joe Biden, già vicepresidente sotto l’amministrazione Obama dal 2008 al 2016. Le restrizioni anti coronavirus inoltre potrebbero aver fortemente influenzato il risultato delle elezioni presidenziali, dato che gli elettori democratici sono più propensi a votare per posta rispetto a quelli repubblicani.

Seggi chiusi in Indiana e Kentucky: proiezioni

I primi seggi per le elezioni del presidente negli Stati Uniti si sono chiusi negli stati del Kentucky e dell’Indiana. Si tratta di roccaforti del Partito repubblicano, nei quali il presidente Donald Trump gode di enorme popolarità. I sondaggi davano un margine di distacco di quasi 20 punti tra Trump e Biden. Il vantaggio in Indiana del presidente in carica era dato a 14 punti. Arrivano i primi exit poll. In Indiana la Cnn dà Trump al 68,3% e Biden al 29,7%. Numeri che ci si attendeva e che si sono confermati per Trump a cui sono stati assegnati i primi 19 grandi elettori (11 in Indiana e 8 in Kentucky).

Quando arriveranno i primi risultati?

Sulla base dei differenti fusi orari in cui sono suddivisi gli Stati Uniti, i primi risultati sono arrivati intorno all’una di notte ora italiana, quando hanno chiuso i seggi in Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Virginia, Vermont. Il nodo cruciale dell’election day è erò giunto intorno alle 3. A quell’ora hanno infatti chiuso infatti i seggi di ben 14 stati: Arizona, Colorado, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota, South Dakota, Texas, Wisconsin, Wyoming. Tuttavia, le operazioni di conteggio dei voti per posta potrebbero far durare gli scrutini molto più del previsto, rappresentando il vero ago della bilancia di questo appuntamento elettorale.

L’orario di chiusura dei seggi

La lunga notte elettorale sarà scandita dalla chiusura dei seggi nei vari Stati. In particolare all’1.00 del mattino, ora italiana, di mercoledì 4 novembre chiudono i primi seggi in Indiana, Kentucky, Georgia, South Carolina, Vermont e Virginia. All’1.30 è l’ora del North Carolina, West Virginia e Ohio. Alle 2.00 è il turno di Florida e Pennsylvania, due degli Stati considerati chiave nella corsa ala Casa Bianca, dato che mettono in palio complessivamente 49 grandi elettori. Alle ore 3.00 è il momento della chiusura dei seggi in Texas, ma anche Wisconsin e Michigan. Tra le 4.00 e le 5.00 urne chiuse in altri nove Stati, tra cui lo Utah e la California. Alle 7 l’ultimo Stato, ovvero l’Alaska.

Affluenza record. Biden, “Mi aspetto 150 milioni di voti”

Il candidato democratico Joe Biden, nel corso di un discorso ai sostenitori in una strada di Philadelphia, trasmesso dalla Cnn, ha parlato dell’affluenza. A tal proposito ha dichiarato: “L’affluenza è incredibile. Avremo più gente che vota di tutte le elezioni nella storia americana. Mi aspetto che votino oltre 150 milioni di persone”. Secondo quanto riportato da Michael P. McDonald, professore dell’Università della Florida, il tasso di affluenza potrebbe toccare il 67%, ovvero 10 punti in più rispetto all’affluenza delle passate elezioni. L’esperto raccoglie i dati per il progetto Elections. Con oltre 101,1 milioni di voti espressi in anticipo, di persona e per posta (65 milioni), le elezioni del 2020 potrebbero registrare la più alta affluenza alle urne in oltre un secolo. La cifra strabiliante è un segno di grande interesse per la competizione Trump-Biden, ma anche del desiderio di ridurre il rischio Covid-19. Lo Us Elections Project prevede un’affluenza record di 150 milioni di voti, 65% degli aventi diritto, il tasso più alto dal 1908. (Dati dell’Us Elections Project, riportati dal New York Times.)

Telefonate robot per scoraggiare elettori: “Non votate”

L’FBI sta indagando su una serie di telefonate robotizzate ricevute da numerose persone in vari stati americani. Chiamate nel corso delle quali, secondo quanto riportato dalle Cnn, si esorterebbero gli elettori a non votare e a “rimanere a casa”. Le autorità, ed in particolare quelle di Nebraska e Michigan, hanno invitato gli elettori a non dare ascolto a tali telefonate ingannevoli che invitano a rimanere al sicuro in casa come pretesto per non votare. Un’indagine per accertarne l’origine è stata avviata.

Kamala Harris in viaggio verso Biden

Kamala Harris, candidata alla vicepresidenza, è intervenuta nel pomeriggio in Michigan rivolgendosi agli elettori per ricordare loro la vittoria di Trump nel 2016 ottenuta con un margine estremamente sottile. Esortandoli dunque a votare numerosi convincendo anche amici e parenti a farlo. In questo momento la Harris è in viaggio verso Wilmington, nel Delaware, per raggiungere Biden.

Chiara Ferragni: “Votate Biden e Kamala Harris”

Un appello rivolto ai suoi numerosi fan americani affinchè votino Biden alle elezioni Usa. Lo ha fatto, nelle sue instagram stories, Chiara Ferragni postando un’immagine del candidato democratico insieme a quella di Kamala Harris, accompagnata da un eloquente appello: “Follower americani, ricordatevi di andare a votare oggi”. Non solo: la Ferragni ha anche aggiunto l’appello di Obama, ex presidente degli Stati Uniti.

“Ho votato Biden”: la confessione del governatore repubblicano

Una vera e propria ‘confessione politica’, quella del governatore uscente del Vermont che ha ammesso di aver votato per il candidato democratico Joe Biden alle elezioni. Phil Scott peraltro è in corsa per la rielezione; le sue dichiarazioni fanno seguito a quelle di Charlie Baker, governatore repubblicano uscente del Massachusetts, che ha detto di aver votato scheda bianca. Un doppio smacco per Donald Trump.