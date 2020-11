Kandice Barber, professoressa accusata di avere avuto rapporti sessuali con uno studente, rischia una maxi-condanna.

Kandice Barber, giovane professoressa inglese, è accusata di avere avuto rapporti sessuali con uno studente di 15 anni. La donna, che ha un marito e due figli, inoltre, avrebbe inviato a quest’ultimo delle foto hot. Adesso è stata arrestata e rischia una maxi-condanna.

I rapporti sessuali e le foto hot

I fatti sono avvenuti ad Aylesbury, una cittadina della contea del Buckinghamshire, in Inghilterra. Lo scandalo è scoppiato dopo che il preside ha scoperto che le fotografie in topless dell’insegnante di 33 anni erano finite sui cellulari di tutti gli studenti dell’istituto. A diffonderle il quindicenne, che le aveva ricevute su Snapchat proprio dalla diretta interessata.

In base alle indagini, inoltre, Kandice Barber ed il ragazzo avrebbero anche avuto un rapporto sessuale in auto nel corso di una festa organizzata nella scuola superiore del Buckinghamshire in occasione di una promozione sportiva.

Nei giorni seguenti ci sarebbero stati anche altri incontri. Secondo l’accusa “il ragazzo non era orgoslioso di quello che è successo, non se ne è mai vantato“. Era, piuttosto, estremamente preoccupato e nervoso poiché le voci iniziavano a girare. Al preside aveva anche mentito sulla relazione poiché la professoressa gli aveva detto di essere incinta.

La difesa della professoressa

L’insegnante si è difesa dalle accuse sostenendo di non avere mai avuto rapporti sessuali con il quindicenne.

Inoltre, avrebbe detto che il suo account Snapchat sarebbe stato hackerato. Successivamente ha ammesso di avere lei stessa inviato le foto in topless, ma soltanto perché era sconvolta per l’aborto spontaneo subito. Era, infatti, incinta del terzo figlio, ma quest’ultimo era senza dubbio del marito.

Kandice Barber è stata ad ogni modo arrestata e adesso rischia una maxi-condanna. Il pm Richard Milne ha dichiarato che “in Inghilterra e Galles, gli insegnanti non sono autorizzati ad avere rapporti sessuali con gli alunni e questo a prescindere dall’età dello studente ma esclusivamente per il fatto di trovarsi in una posizione “di fiducia”. La legge non consente, anzi criminalizza, qualsiasi attività sessuale tra un insegnante e un giovane di età inferiore ai 18 anni, anche se si tratta di rapporti consensuali“.

Il processo tuttavia non è ancora terminato.