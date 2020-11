Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita durante una sparatoria al centro commerciale Arden Fair Mall di Sacramento.

Tragedia a Sacramento, dove durante il Black Friday si è verificata una sparatoria in un centro commerciale che ha avuto un bilancio di un morto e un ferito grave. La Polizia è alla ricerca dell’aggressore, fuggito subito dopo aver aperto il fuoco.

Sparatoria in un centro commerciale a Sacramento

L’episodio si è verificato intorno alle 18:30 ora locale in uno dei giorni più affollati per lo shopping. L’edificio interessato è quello dell’Arden Fair Mall, dove all’improvviso un uomo ha sparato alcuni colpi di pistola uccidendo sul colpo una persona e ferendone un’altra, poi trovata in una banca fuori dal centro commerciale e trasportata in ospedale in serie condizioni.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto isolandolo e impedendo l’accesso. Il sospetto è però fuggito prima del loro arrivo e gli agenti sono ancora sulle sue tracce. Karl Chan, un portavoce della Polizia di Sacramento, ha tenuto una conferenza stampa affermando che “a questo punto possiamo confermare che questo sembra essere un incidente isolato“.

Gli investigatori, ha continuato, stanno ricostruendo la scena della sparatoria e lavorando per contattare testimoni e ottenere maggiori informazioni sull’incidente.

Le videocamere di sorveglianza del centro potrebbero essere utili in tal senso. Il sindaco della città Darrell Steinberg ha espresso preoccupazione per la violenza e dichiarato di di essere in attesa di ulteriori dettagli da parte della Polizia. Queste le sue parole: “Siamo profondamente preoccupati per l’aumento della violenza armata a Sacramento e in altre città durante la pandemia e abbiamo sostenuto l’aumento dei nostri sforzi per raggiungere i giovani a rischio.

Una pistola non è mai la risposta“.