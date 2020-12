William Shakespeare, secondo uomo al mondo a fare il vaccino

Uno strano caso di omonimia ha scatenato gli utenti del web in merito al vaccino.

In Inghilterra è ufficialmente partito il piano vaccinazioni contro il Coronavirus. I vaccini partono dalle case di riposo, per degenti e personale, per gli ultraottantenni, i medici e gli infermieri in prima linea. Secondo alcune fonti, la Regina Elisabetta e il principe Filippo, riceveranno la loro dose a gennaio.

Per il momento la prima persona vaccinata è Margaret Keenan, di 91 anni, mentre il secondo uomo al mondo ad essere vaccinato si chiama William Shakespeare.

Second patient to get the COVID jab at University Hospital Coventry – would you believe it….William Shakespeare from Warwickshire pic.twitter.com/y0LzxgbJ9w — Hugh Pym (@BBCHughPym) December 8, 2020

William Shakespear e il vaccino

Un caso di omonimia che ha conquistato il web. La seconda persona al mondo a ricevere la dose del vaccino anti Covid-19 Pfizer/BioNTech. Si tratta di un uomo di 81 anni, che vive a Warwickshire, in Inghilterra, e ha ricevuto l’iniezione alla University HospitalCoventry, non molto distante da Stratford-Upon-Avon, ovvero il luogo di nascita del famoso scrittore inglese con cui condivide il nome. Questa coincidenza ha fatto sorridere molte persone e il signor Shakespeare è diventato già una vera e propria star sul web, sia per il suo nome così famoso, che per la sua decisione di sottoporsi al vaccino.

Su Twitter moltissimi utenti hanno commentato queste curiose coincidenze con frasi tipiche delle opere di William Shakespeare. “Vaccinare o non vaccinare: questo è il problema” si legge in un tweet. “Tutto è bene quel che finisce (non ancora) bene” è un altro commento che fa riferimento ad una commedia scritta tra il 1602 e il 1603. Il signor William Shakespeare è stato il secondo vaccinato al mondo, ma la prima è una donna di 91 anni dell’Irlanda del Nord.

Si chiama Margaret Keenan, di Enniskillen, ed è stata vaccinata presso l’University Hospital di Coventry, nelle West Midlands. “Mi sento una privilegiata” ha commentato alla Bbc.