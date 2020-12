Joe Biden vuole essere d'esempio per gli Stati Uniti: il presidente si è sottoposto al vaccino contro il Covid-19 in diretta.

La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 negli Stati Uniti ha avuto inizio con la somministrazione delle dosi a personaggi di spicco del mondo politico. Prima il vicepresidente Mike Pence e la second lady, adesso il presidente eletto Joe Biden e la moglie.

In entrambi i casi l’immunizzazione è avvenuta in diretta tv, in modo da essere d’esempio ai concittadini e spingerli a fare lo stesso per la salute collettiva.

Joe Biden: “Fatelo tutti”

“La gente deve fare il vaccino non appena è disponibile, non c’è nulla da temere“, ha detto Joe Biden. “Questo è solo l’inizio per porre fine alla pandemia“. Il presidente eletto, dopo avere esortato la popolazione a vaccinarsi, ha anche chiesto a quest’ultima di continuare a mettere in atto le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus, come l’utilizzo dei dispositivi di protezione.

Infine, un ringraziamento a medici e infermieri che giorno per giorno lottano contro il Covid-19 in prima linea e agli scienziati che sono riusciti a realizzare i vaccini. Joe Biden li ha definiti eroi. “Dobbiamo a questa gente davvero tanto – ha detto – agli scienziati e alle persone che hanno portato a tutto questo, ai lavoratori in prima linea, la gente che ha fatto il lavoro clinico, è incredibile. Mi sarebbe piaciuto avere il tempo per girare l’intero ospedale e vedere quanto voi tutti siate impegnati ed incredibili. Vi dobbiamo molto, davvero tanto“.