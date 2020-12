Incidente stradale in Camerun (Africa centrale): scontro tra bus e camion provoca 38 morti. I feriti sono almeno una ventina.

Un violento scontro tra un bus e un camion è avvenuto lungo l’autostrada Yaounde-Foumban in Camerun, in Africa centrale. L’incidente, che ha visto coinvolti precisamente due autobus, ha provocato 38 morti e almeno una ventina di feriti. Secondo quanto ricostruito dal capo della polizia Poly Ebou, tutto sarebbe iniziato quando il camion ha tentato di sorpassare il primo autobus generando infine uno scontro.

Il bus è andato a finire in un fiume. Qualche minuto dopo un altro bus è precipitato in acqua dopo aver tentato di evitare la moltitudine di persone che si erano radunate sul posto.

