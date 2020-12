Panico nello Yemen, dove nel pomeriggio del 30 dicembre l’aeroporto di Aden è rimasto vittima di un attacco terroristico con esplosioni e sparatorie che ha causato almeno 13 morti e diversi feriti. L’attentato è avvenuto nel momento in cui giunto presso lo scalo l’aereo con a bordo i membri del nuovo governo di unità nazionale, formatosi lo scorso 18 dicembre nel corso delle trattative per porre fine al conflitto che dilania il paese arabo dal 2015.

Watch: An explosion rocks #Aden Airport in #Yemen followed by gunfire, killing at least five people and leaving dozens more wounded, according to a local security source.https://t.co/rP1vDSnylo pic.twitter.com/1d0mIWUkL0

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 30, 2020