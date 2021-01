Greta compie gli anni e festeggia il primato di più giovane nominata per il premio Nobel per la Pace.

Greta Thunberg ha festeggiato il suo 18esimo compleanno concedendo un’intervista al britannico Sunday Times. “La mia fama non durerà per sempre – dice -, per questo sto cercando di usare l’attenzione che ricevo dai media per ottenere tutto quello che è possibile nel più breve tempo possibile”.

Ma Greta ha affermato di “non essere interessata” alla celebrità. “Non dico agli altri ciò che dovrebbero fare, ma c’è il rischio che, quando ti batti per una causa e non pratichi quello che predichi, le tue parole non verranno prese seriamente”.

Greta Thunberg festeggia il suo diciottesimo compleanno

Successivamente la giovane attivista parla di quello che è successo nel 2020, anno che come tutti sappiamo è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid 19.

“La crisi scatenata dal Covid può decisamente avere un impatto sulla fiducia della gente negli scienziati riguardo non solo al virus ma anche ai problemi ambientali“. “La pandemia – continua – ha messo in luce un problema più generale, il fatto che dipendiamo dalla scienza e non possiamo vivere senza. Ma non possiamo ascoltare soltanto un certo tipo di scienziati, per esempio non diamo abbastanza ascolto agli scienziati che si occupano del clima e della biodiversità: questo deve cambiare”.

Greta ha trovato il tempo per parlare anche dell’impegno preso dalla comunità internazionale per ridurre le emissioni nocive entro i 2060: “Sarebbe bello, se le promesse fossero effettivamente mantenute. Non possiamo avere vaghi obiettivi per un lontano futuro, dobbiamo agire adesso”.

Greta ha festeggiato i suoi 18 anni sapendo di essere stata la più giovane nominata per il premio Nobel per la Pace. Inoltre ha vinto il titolo di “persona dell’anno” dal Time nel 2019.