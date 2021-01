Insediamento Biden, il video dei tre ex presidenti e il rimprovero a Trump

Per l'insediamento di Joe Biden, gli ex presidenti Obama, Bush e Clinton hanno registrato un messaggio che elogia la pacifica transizione dei poteri.

L’insediamento di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti sarà sicuramente ricordato anche per il mancato rispetto della consuetudine che prevede la pacifica transizione del potere tra il presidente uscente e quello entrante. Una tradizione che Donald Trump si è ben guardato dal proseguire, ma che per l’occasione è stata commemorata da un breve filmato dove sono presenti tre dei cinque predecessori di Biden ancora in vita: Barack Obama, George W.

Bush e Bill Clinton.

Insediamento Biden, il video degli ex presidenti

All’interno del Memorial Amphitheatre presso il Cimitero Nazionale di Arlington, i tre ex presidenti degli Stati Uniti hanno elogiato la tradizione americana della transizione pacifica dei poteri durante la cerimonia d’insediamento, senza tuttavia mai menzionare esplicitamente Trump, che nella giornata del 20 gennaio ha volutamente interrotto questo importante rito di passaggio. Il predecessore di Biden ha lasciato la Casa Bianca dopo una serie di aspre polemiche circa il risultato delle elezioni presidenziali, evitando di riconoscere fino all’ultimo la legittimità delle vittoria del candidato democratico.

WATCH: Former Presidents Clinton, Bush and Obama reflect on what Inauguration Day means to them. pic.twitter.com/OtNDf7uF34 — NBC News (@NBCNews) January 21, 2021

“Le inaugurazioni simboleggiano una tradizione di trasferimento pacifico del potere che dura da più di due secoli“, ha affermato Obama il quale ha poi aggiunto come uno dei ricordi più belli della sua presidenza sia quello di quando lui e sua moglie hanno ricevuto il benvenuto alla Casa Bianca da parte dei coniugi Bush: “Tutto ciò significa che possiamo avere anche forti disaccordi, ma che tuttavia possiamo riconoscere l’umanità comune l’uno dell’altro, e che come americani, abbiamo più in comune di ciò che ci separa“.

All’insediamento di Biden invece i coniugi Trump non erano presenti, anche se il thycoon newyorkese aveva in separata sede augurato alla nuova amministrazione: “Grande fortuna e grande successo”, senza tuttavia mai menzionare il suo successore.

Dello stesso parere anche George W. Bush, unico repubblicano tra i due ex presidenti democratici, che nel prendere la parola nel video ha affermato: “Il fatto che noi tre stiamo parlando del trasferimento pacifico del potere è esemplificativo dell’integrità istituzionale del nostro paese“, mentre Bill Clinton ha spiegato come in un momento tanto delicato come quello che stiamo vivendo sia necessario trovare l’unità nazionale perduta: “Questa è una cosa insolita. Stiamo entrambi cercando di tornare alla normalità, affrontare sfide completamente nuove e fare ciò che sappiamo fare meglio, ovvero cercare di creare un’unione migliore”.