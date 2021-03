Tragica morte di un bambino che è morto a causa del Coronavirus a poco più di un mese di vita.

Si era appena affacciato alla vita un neonato di soli 37 giorni che è deceduto in Grecia dopo aver contratto il Coronavirus a poche settimane dalla nascita. Una morte resa ancora più tragica se si pensa che il piccolo non aveva patologie pregresse.

Nel frattempo sono stati contagiati anche i familiari del piccolo, anche se stando a quanto appreso non sarebbero in pericolo di vita e starebbero bene. La morte del neonato avrebbe inoltre segnato un triste primato. Stando a quanto appreso dai media locali il bambino sarebbe la vittima del Coronavirus più giovane di sempre in Grecia.

Covid, morto bimbo di 37 giorni

Il Coronavirus ha colpito una delle sue vittime più giovani.

in Grecia è morto un neonato di soli 37 giorni che sarebbe risultato positivo al Covid a poche settimane di vita. Non sarebbe chiaro come il piccolo potrebbe essere stato contagiato anche se stando a quanto riportato dall’emittente ERT, a trasmettere il virus al neonato potrebbero essere stati i familiari stessi del piccolo e nella fattispecie i fratelli o ancora i genitori.

Il bimbo che da qualche settimana si trovava inoltre ricoverato presso l’ospedale Aglaia Kyriakou di Atene non aveva patologie pregresse.

A raccontare la vicenda anche il Ministro della Salute Greco Vassilis Kikilias che ha dichiarato: “Sto seguendo quotidianamente, dal 19 febbraio, lo stato di salute di un bambino di soli 24 giorni, ricoverato nell’unità di terapia intensiva. È un’anima piccola, innocente, che combatte per la vita, i medici fanno quello che possono e desideriamo che tutto vada bene”.