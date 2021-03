In mezzo alla folla, Kate Middleton si è fatta spazio per omaggiare Sarah Everard.

Kate Middleton ha voluto salutare, con l’eleganza e la discrezione che la contraddistingue, Sarah Everard, trentatreenne uccisa a Londra. La ragazza era scomparsa lo scorso 3 marzo e nei giorni scorsi è stata trovata morta. Per il suo omicidio è stato arrestato un agente di Scotland Yard.

Nella veglia serale in onore della direttrice maketing, la duchessa di Cambridge ha portato un mazzo di fiori nel luogo allestito a Clapham Common.

L’omaggio di Kate Middleton

La triste fine di Sarah Everard ha colpito in tanti in Inghilterra. Kate Middleton stessa è apparsa assai commossa nel momento dell’omaggio. La duchessa di Cambridge, accompagnata da una scorta ridotta al minimo, ha tentato di passare inosservata mentre posava un mazzo di fiori in mezzo agli altri omaggi, tra cui anche biglietti e candele, portati da familiari, amici, conoscenti e non solo.

Poi la moglie del principe William si è fermata a pregare per la giovane.

In tanti, nonostante le disposizioni anti-Covid, hanno partecipato alla fiaccolata in onore di Sarah Everard. Anche il premier Boris Johnson nei giorni scorsi ha annunciato che accenderà una candela per ricordare la donna uccisa. Adesso spetterà alla forze dell’ordine inglesi fare giustizia.