Esulta per il gol della sua squadra ma scivola e batte la testa: è grave

Tutto è accaduto in provincia di Lecce a Salve, presso l’impianto sportivo “Ciullo”: esulta per il gol della sua squadra ma scivola e batte la testa

In Puglia un uomo esulta per il gol della sua squadra di calcio ma scivola e batte la testa, è grave: il tifoso di una squadra di Terza categoria non trattiene la gioia ma incappa in un brutto incidente.

Tutto è accaduto a Salve, presso l’impianto sportivo “Ciullo”. Lì, da quanto si apprende, si sono vissuti momenti paura.

Esulta per il gol ma cade e sviene

Tutto ha avuto origine dalla brutta caduta di un tifoso 47enne di Poggiardo: l’uomo sarebbe rimasto “gravemente ferito”, durante la partita tra la squadra di casa, l’Atletico Salve, e il Real San Cassiano. Il match era valido per campionato di calcio di terza categoria.

Secondo i media locali nel corso della partita e quando la sua squadra è andata in gol il 47enne ha esultato con tanta di quella foga che è inciampato su un gradino ed ha battuto “violentemente la testa per terra dopo un volo di circa un metro e mezzo“.

L’arrivo dei soccorsi e la corsa al “Fazzi”

L’uomo è rimasto privo di sensi tanto che gli altri tifosi, “vedendo l’uomo riverso a terra e con una perdita di sangue dal capo”, hanno allertato un’ambulanza del 118.

Il mezzo è arrivato dall’ospedale di Tricase, poi l’uomo è stato immobilizzato e trasferito in codice rosso al “Vito Fazzi” di Lecce per una “ emorragia cerebrale”.