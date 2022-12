Eugenia Roccella sull'assegno unico: "Per tutti, non sarà legato all'Isee"

Assegno unico per tutti e sistema welfare per incentivare le natalità: sono questi gli obiettivi di Eugenia Roccella.

Eugenia Roccella, nuovo ministro della Famiglia e della Maternità, ha assicurato che l’assegno unico non sarà legato all’Isee, ma verrà distribuito a tutti.

Roccella: “Assegno unico per tutti, non sarà legato all’Isee”

La neo-ministra per la Famiglia e la Maternità, Eugenia Roccella, incaricata dalla premier Giorgia Meloni, ha voluto rassicurare milioni di famiglie italiane sul prossimo assegno unico:

«Assegno unico per tutti, non sarà legato all’Isee. In una prima fase transitoria si tratterà di rivedere alcuni criteri, soprattutto in ambito patrimoniale, per renderli più aderenti ai reali fabbisogni delle famiglie. Ma l’obiettivo di più ampia portata è sganciare la determinazione dell’assegno unico dall’Isee, farlo diventare uno strumento davvero universalistico».

Il nuovo nome del Ministero: attenzione a famiglia e natalità

Non si tratta solo di un cambio di nome: a cambiare è proprio la natura del Ministero, che non è più solo per la famiglia, ma anche per la natalità. Per questo – sottolinea la Roccella – oltre al sostegno monetario alle famiglie ci sono altri fronti su cui agire: