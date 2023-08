Eurojackpot 18 agosto, centrato un 5+2: ecco dove

Si torna a festeggiare alla grande nel concorso n. 66 dell’Eurojackpot di venerdì 18 agosto 2023. È stato infatti centrato un 5+2 che vale la bellezza di 10 milioni di euro. In virtù di questa vincita la scalata al jackpot riparte dall’inizio e sarà nuovamente di 10 milioni di euro.

Eurojackpot 18 agosto, tutti i numeri e le quote

La combinazione vincente estratta è la seguente:

2 – 16 – 22 – 28 – 46 ; Euronumeri 4 e 8

Queste sono invece le quote pubblicate dall’Agenzia della Dogana e dei Monopoli:

Quali Paesi sono stati baciati dalla fortuna

Stando a quanto riporta Agipronews, il 5+2 ha raggiunto la Germania, Paese che, in diverse occasioni, è stato protagonista di altre estrazioni dell’Eurojackpot altrettanto fortunate. Oltre a ciò sono stati ben otto i “5+1” del valore di 200.878,30 euro a testa. Di questi tre sono stati realizzati ancora una volta in Germania, mentre altri due sono stati centrati in Polonia. Gli altri Paesi vincitori, rispettivamente con un “5+1” a testa sono stati Croazia, Finlandia e Spagna.

Nessun “6” al Superenalotto

Sul fronte del SuperEnalotto non ci sono state grosse sorprese. Nel concorso di venerdì 18 agosto è stato realizzato un “5” il cui valore è di 29,539,27 euro ciascuno. A ciò si vanno ad aggiungere tre “4 stella” che valgono ben 46.039 euro a testa. La combinazione vincente è la seguente: 5 – 13 – 41 – 58 – 70 – 73 ; Numero Jolly: 1 ; Numero Superstar: 28. Ricordiamo che l’ultimo “6” risale allo scorso 10 giugno. A Teramo erano stati infatti vinti 42,4 milioni di euro.