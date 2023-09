Eurojackpot 5 settembre, centrati due “5+0” da sogno a Genova e Sassari: ecco quanto valgono

In Italia si torna a festeggiare in grande. Nel concorso n. 71 dell’Eurojackpot del 5 settembre 2023, grazie a due “5+0”, in due città italiane è stata portata a casa la vincita incredibile del valore di 112.743,80 euro a testa. Niente da fare per il 5+1. Il montepremi salirà a quota 41 milioni di euro in vista del prossimo concorso.

Eurojackpot 5 settembre, tutti i numeri e le quote

Questa la combinazione vincente estratta:

9 – 11 – 13 – 15 – 25 ; Euronumeri 4 e 9

Di seguito le relative quote pubblicate sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

Dove sono state centrate le vincite

Stando a quanto riporta Agipronews, le due vincite italiane hanno raggiunto rispettivamente Genova, presso la tabaccheria Posalunga 114R e Perfugas, nel sassarese all’Edicola da Biccio in via Garibaldi. Da segnalare che in tutta Europa sono stati in tutto sei i “5+0” centrati, mentre sono stati addirittura tre i “5+1” del valore da 399.833,90 euro. I Paesi baciati dalla fortuna sono la Lituania, la Spagna e Polonia.

Le vincite del concorso n. 115 del Superenalotto

Spostandoci in Italia, vale la pena segnalare che nel concorso n. 115 del Superenalotto del 5 settembre sono stati raggiunti ben sette “5” del valore di 28.137,30 euro a testa. Oltre a ciò sono stati anche centrati tre “4 stella” da 23.543 euro a testa. Nulla di fatto invece per il “6”. Il jackpot è salito a quota 51,1 milioni di euro.