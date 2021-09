Europa League, Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0: vittoria fondamentale per i biancocelesti

Lo stadio Olimpico si è tinto di biancoceleste. La Lazio ha sconfitto la Lokomotiv Mosca per 2-0. Firmano il Gol Bašić e Patric.

Festa grande in casa Lazio. I biancocelesti hanno festeggiato la prima vittoria in Europa League sconfiggendo di misura la Lokomotiv Mosca per 2-0. Hanno deciso la partita le reti di Bašić e Patric.

Lazio Lokomotiv Mosca, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Zhivoglyadov, Barinov, Pablo, Rybchinsky; Zhemaletdinov, Maradishvili, Kulikov; Beka; Smolov, Anjorin. All. Nikolic

Lazio Lokomotiv Mosca, primo tempo

Dopo un inizio equilibrato tra le due squadre, la Lazio si è portata in vantaggio al 13esimo minuto grazie ad un assist da maestro di Felipe Anderson che ha servito Pedro.

Da lì il pallone è stato centrato a colpo sicuro grazie ad un colpo di testa di Bašić che superato la porta avversaria. La Lokomotiv Mosca ha dato tuttavia segnali di ripresa mostrandosi minacciosa in un paio di occasioni nella metà del primo tempo

Al 38esimo la Lazio ha risposto blindando il risultato con la rete del 2-0 grazie a Patric che ha stregato la porta di Guillherme. Al 41esimo il Lazio ha effettuato un cambio.

Immobile è stato sostituito per un problema muscolaree. Al suo posto è entrato Muriqi. Primo giallo della partita dato a Cataldi sul recupero. Si chiude così il primo tempo con un sicuro vantaggio dei biancocelesti.

Lazio Lokomotiv Mosca, secondo tempo

L’inizio del secondo tempo non ha portato a grandi sorprese, tuttavia già a 10 minuti dalla ripresa iniziano a farsi più interessanti. Al 60esimo nella panchina del Lazio c’è movimento con Sarri che ha sostituito Luis Alberto e Cataldi con Milinlovic-Savic e Lucas Leiva.

al 64esimo la porta di avversaria trema grazie ad un’incredibile azione dei Pedro che ha tirato una palla sicura sulla traversa. La palla tuttavia non entra per pochissimi centimetri. La Lazio ci riprova subito dopo con Bašić, ma il pallone esce fuori. Al 77esimo ancora un’occasione d’oro per i biancocelesti Marusic che ha cercato il gol. La porta avversaria non si è fatta trovare impreparata. La partita si è quindi conclusa con tre minuti di recupero.