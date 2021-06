Europei: Ed Sheeran, performance a sorpresa per team inglese a St George's Park**

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – La squadra inglese di Euro 2020 ha ricevuto un'esibizione privata da Ed Sheeran mentre iniziano i preparativi per il match della prossima settimana contro la Germania. Gli uomini di Gareth Southgate sono stati accolti dall'icona pop nel quartier generale di St George's Park, mentre si godevano il loro unico giorno libero durante il torneo.

Secondo 'The Telegraph', Sheeran ha tenuto una performance acustica all'aperto presso la base dello Staffordshire, con i giocatori seduti intorno a lui dopo aver ricevuto il permesso di far parte della bolla della squadra.

Secondo quanto riporta il sito Nme, i giocatori erano "entusiasti" del concerto improvvisato, che ha in qualche modo compensato l'impossibilità di vedere le loro famiglie a causa delle misure di sicurezza di Covid-19. Sheeran è noto per il suo amore per il calcio, ed ha recentemente annunciato che sponsorizzerà le maglie del suo club per ragazzi, l'Ipswich Town, la prossima stagione.

Dopo aver sborsato una cifra sconosciuta, ma che sembrerebbe un "investimento significativo", spiega Nme, le magliette ora presentano una serie di simboli matematici che affiancano la parola 'tour'. "La squadra di calcio è una parte importante della comunità locale e questo è il mio modo di mostrare il mio sostegno", ha detto Sheeran del suo coinvolgimento con i Tractor Boys.