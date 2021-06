Europei: Insigne, 'maglia n.10 grande responsabilità'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – "Ho una grossa responsabilità nell'indossare la dieci. Cerco di essere più spensierato possibile. Il mister dà tanti consigli a me. Ci tenevamo tutti insieme a cantare Notti Magiche fuori dall'hotel. Alle spalle ho un centrocampo che mi sostiene, è la nostra forza".

Lo ha detto l'attaccante del Napoli e della Nazionale, Lorenzo Insigne, in conferenza stampa a Coverciano, in merito alla maglia n.10 della Nazionale, da lui indossata. "Ora c'è l'Austria e ci prepariamo per loro – prosegue Insigne -. La prepariamo al meglio, è sempre bello giocare in stadi come quello di Wembley".