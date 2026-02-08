Eventi Imperdibili dell'8 Febbraio 2026: Cosa Aspettarsi

Il 8 febbraio 2026 si preannuncia come una giornata ricca di eventi significativi, sia in Italia sia all’estero. Dalla politica alle manifestazioni sportive, il calendario è pieno di appuntamenti da seguire. Di seguito sono riportati i principali eventi in programma.

Eventi politici in Italia

In Italia, la giornata sarà caratterizzata dalla visita della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che alle 16:00 farà tappa al Centro Congressi ‘Vota No per difendere la Costituzione’.

Questo incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo e confronto sulle tematiche attuali della politica italiana.

Altri appuntamenti politici

In aggiunta all’incontro di Schlein, si svolgeranno altri eventi politici. L’Italia sarà al centro dell’attenzione anche per il clou degli eventi legati alle elezioni presidenziali in Portogallo e in Bosnia ed Erzegovina. Il secondo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo è atteso con grande interesse, mentre in Bosnia si terranno elezioni parziali per sostituire Dodik alla guida dell’entità serbo-bosniaca.

Eventi sportivi di rilevanza

In parallelo agli eventi politici, l’8 febbraio sarà anche una giornata dedicata allo sport. A Cortina d’Ampezzo, si svolgerà un importante evento al Cortina Dolomiti Lounge, dove il Ministero degli Affari Esteri, insieme ad Assosport e la Fondazione Cortina, organizzerà l’evento ‘Italian Sport Industry & Business Connections’. I ministri Tajani e Urso parteciperanno a questo incontro dedicato allo sviluppo dell’industria sportiva italiana.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina

Il 2026 segna anche l’inizio delle Olimpiadi Invernali a Milano e Cortina, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio. Gli appassionati di sport invernali potranno assistere a eventi di sci, curling, pattinaggio e molto altro, in un’atmosfera di festa e competizione.

Eventi sportivi internazionali

Oltre agli eventi in Italia, il mondo dello sport sarà in fermento anche all’estero. In Thailandia, si svolgeranno le elezioni generali e un referendum, mentre in Giappone avrà luogo un’importante tornata elettorale per la Camera bassa.

Nel frattempo, il Super Bowl 2026 si terrà a Santa Clara, attirando l’attenzione degli appassionati di football americano. Non mancheranno i tornei di tennis ATP, che si svolgeranno in diverse città tra cui Rotterdam, Buenos Aires, Dallas e Montpellier.

Eventi culturali e di intrattenimento

Il 6 febbraio, prima dell’inizio delle Olimpiadi, si svolgerà la cerimonia di apertura allo stadio San Siro di Milano, con la partecipazione di artisti di fama internazionale. Tra i nomi attesi, ci saranno Mariah Carey, Andrea Bocelli e Laura Pausini, promettendo uno spettacolo indimenticabile. La presenza di tali star sottolinea l’importanza culturale dell’evento.

L’8 febbraio 2026 sarà una giornata ricca di eventi significativi che interesseranno la politica, lo sport e la cultura, sia in Italia sia all’estero. Questo periodo merita attenzione, poiché molte delle decisioni e delle performance di quel giorno potrebbero avere un impatto duraturo.