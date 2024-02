Ex carabiniere in pensione si barrica in casa con la moglie

Un ex carabiniere in pensione di 70 anni si è barricato nella sua casa a Pavullo, nel Modenese, probabilmente armato e con la moglie. Un episodio identico era già accaduto nel dicembre del 2022.

Barricato in casa

L’uomo di 70 anni si è barricato in casa con la moglie. Non si conoscono le ragioni del gesto e non è chiaro se il pensionato, ex carabiniere, sia armato.

Sul posto sono intervenuti i colleghi dell’Arma e la polizia. Le forze dell’ordine stanno facendo tutti i tentativi possibili per convincerlo a desistere dal suo gesto e a uscire di casa.

L’episodio analogo a dicembre 2022

Non è la prima volta che il 70enne compie quest’azione. Già il 26 dicembre 2022 l’uomo si era barricato in casa con la moglie. L’ex carabiniere, in preda allora a una forte depressione, aveva più volte minacciato di togliersi la vita. Allora come oggi i colleghi carabinieri e la polizia avevano circondato la casa. Nel 2022 furono il suo avvocato e il negoziatore delle forze dell’ordine a convincerlo ad arrendersi.