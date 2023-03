Ex giornalista della BBC molla tutto a 63 anni per vivere in un camper

"Adesso non devo neanche pagare più l'affitto", ex giornalista della BBC molla tutto a 63 anni per vivere da sola in un camper

Arriva dal Regno Unito la bella storia di una ex gionalista della BBC che molla tutto a 63 anni per vivere in un camper. Siobhan Daniels ha fatto una scelta radicale che le ha portato nuovi orizzonti e vantaggi ed ha deciso di far diventare il suo mezzo da icona di una libertà interinale ad unica soluzione di vita. Il coraggio ha spinto la 63enne a fare quella scelta, scelta con cui la Daniels, che è un’ex giornalista della BBC di 63 anni, di Tunbridge Wells nel Kent, Regno Unito, ha deciso di cambiare tutto.

Molla tutto per vivere in un camper

La donna ha comprato un camper da 45.000 pounds che ha chiamato affettuosamente “Dora l’esploratrice”. E da tre anni usa quella casa su gomma per viaggiare per tutta l’Inghilterra. Dal lavoro per la BBC South East alla libertà il passo è stato netto: netto perché per la 63enne il suo vecchio lavoro la stava soffocando, mentre invece oggi si sente libera.

“E neanche devo pagare l’affitto”

Ha detto: “Non devo nemmeno pagare l’affitto”. Siobhan fa base nel Dorset e lì svolge alcuni lavori in una fattoria in cambio dell’elettricità. “Ero perennemente preoccupata e ce l’avevo con il mondo”. Perciò dopo essersi assicurata che sua figlia di 32 anni stesse bene, la donna ha saltato il fosso ed ha detto addio a regole e convenzioni.