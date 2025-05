Un drammatico incidente si è verificato questa mattina in una stazione di servizio nel quartiere Bravetta a Roma. Un uomo, mentre faceva benzina al suo SUV, è stato travolto da un’esplosione improvvisa seguita da un incendio che ha avvolto il veicolo. Immediatamente soccorso, il conducente è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte.

Fa benzina, il suv si incendia ed esplode

Momenti di grande paura questa mattina a Roma, nel quartiere Bravetta, quando un SUV ha improvvisamente preso fuoco durante il rifornimento in una stazione di servizio situata in via della Consolata. Il conducente del veicolo avrebbe riportato gravi ustioni, ma è stato tratto in salvo dall’abitacolo avvolto dalle fiamme grazie all’intervento immediato del personale del distributore e di una squadra dei vigili del fuoco di passaggio nella zona.

Gli operatori hanno prontamente utilizzato gli estintori, mentre i pompieri della caserma La Pisana hanno completato le operazioni di spegnimento. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato e il personale medico del 118.

Fa benzina, il suv si incendia ed esplode: gravi conseguenze per il conducente

L’uomo, immediatamente soccorso e stabilizzato sul luogo dell’incidente, è stato trasferito con urgenza in ospedale in condizioni critiche. Rimane da chiarire cosa abbia provocato prima l’incendio e successivamente l’esplosione. Le fiamme hanno consumato parte della lamiera del SUV e causato la rottura dei vetri.