Fabio Volo paparazzato con la sua nuova fiamma: i dettagli

Fabio Volo: la nuova fiamma

A più di un anno dal suo addio alla moglie Johanna (madre dei suoi due figli), Fabio Volo avrebbe ritrovato la serenità in amore: lui e la sua nuova, misteriosa compagna sono stati avvistati in atteggiamenti intimi da Diva e Donna mentre passeggiavano per le vie di Milano. Sui social in tanti sono impazienti di saperne di più, e si chiedono se lo scrittore romperà il silenzio in merito alla sua nuova storia d’amore. Fabio Volo di recente ha svelato pubblicamente di essersi separato dalla madre dei suoi due figli dopo oltre 10 anni d’amore, e a tal proposito ha ammesso:

“I rapporti si evolvono, conta l’intelligenza. Io non credo di amare meno la madre di miei figli. E non credo che lei ami meno me. C’è un modo di stare insieme diverso. Oggi ci preme creare un ambiente amorevole per i nostri figli. Siamo anche andati in vacanza insieme, in Amazzonia”, ha dichiarato Volo in seguito alla sua separazione da Johanna. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?