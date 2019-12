Osservando con attenzione i profili social della moglie di Fabio Volo, Johanna Hauksdottir, alcuni hanno trovato degli indizi che potrebbero far presagire ad una possibile crisi con lo scrittore. Da mesi poi non condivide più scatti che abbiano protagonisti entrambi.

Fabio non compare nemmeno nella foto di Natale che ha postato su Instagram, che ha per protagonisti soltanto lei e i suoi figli. Neanche nella descrizione ha menzionato il suo uomo: ha solo citato i buoni propositi e aggiunto di amare le tradizioni islandesi. Ma c’è di più. Ha anche condiviso un post particolarmente enigmatico recante la scritta “Se un’altra ragazza ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati”.

A very merry cozy Christmas at HOME.🇮🇸 I love so much all the Icelandic traditions and now to teach them to my little Vikings fills my heart with love and light. I wish you all, light and love to your hearts and that you are surrounded with people that you love and they love you back💛💫💛

