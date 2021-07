Il popolare attore comico Fabrizio Colica ha sposato il compagno Giacomo Visconti, facendogli una commovente dedica a mezzo social

Fabrizio Colica, noto comico romano del duo ‘Le Coliche’ insieme al fratello Andrea, è convolato a nozze con il compagno Giacomo Visconti. La coppia ha pronunciato il sì nel corso di una romanticissima cerimonia celebrata a Imola, come rivelano alcuni scatti sul profilo Instagram dell’attore.

Nello scatto più dolce i due appaiono felicemente abbracciati al tramonto, orami liberi di mostrarsi al mondo intero. Il loro amore è infatti stato tenuto inizialmente nascosto, per poi esplodere in tutta la sua concretezza.

Oltre alle foto del matrimonio, il comico romano ha anche voluto fare una dolcissima dedica alla sua dolce metà, precisando:

Dopo il primo lockdown siamo arrivati alla conclusione di voler passare una vita insieme e ci siamo fatti una promessa: che una volta trovata una casa a Roma e una volta che tu avessi passato il ruolo, ci saremmo sposati. […] Il desiderio di sposarci era talmente alto che abbiamo messo da parte le promesse e abbiamo creduto per certo che il ruolo sarebbe arrivato al momento giusto. Morale della favola: oggi abbiamo chiamato una manciata di amici e parenti stretti e ci siamo sposati. […]

[…] E perciò oggi ti faccio l’unica grande promessa che ti possa fare e che io possa impegnarmi a mantenere: quella di mettere sempre Dio davanti a noi, a indicarci la via già studiata da Lui, di metterlo in mezzo a noi, a congiungerci le mani in momenti di discussione, di metterlo sopra di noi, a proteggerci nei momenti di paura. Da oggi ha inizio una grande avventura!