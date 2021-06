Belen Rodriguez poco presente su Instagram: il motivo

Belen Rodriguez negli ultimi tempi è poco presente su Instagram e questo è sembrato a tutti molto strano. Lei stessa ha spiegato il motivo.

Belen Rodriguez negli ultimi tempi è poco presente su Instagram e questo è sembrato a tutti molto strano. Lei stessa ha spiegato il motivo di questo momento di assenza sui social network, mentre è in attesa della sua bambina.

Belen Rodriguez: lontana dai social

Belen Rodriguez è una delle donne più seguite del mondo dello spettacolo italiano. Una vera e propria showgirl, oltre che modella e conduttrice. La giovane donna argentina è riuscita a conquistare il pubblico e a portarlo molte volte anche nella sua vita privata. Belen è sempre stata molto presente sui social network, con cui si tiene a stretto contatto con tutti i suoi fan, mostrando i momenti di vita quotidiana e professionale. Negli ultimi tempi, però, tutti i suoi seguaci hanno notato che è rimasta un po’ lontana dai social e a tutti è apparso subito molto strano.

Belen Rodriguez poco presente su Instagram

Tutti i fan di Belen Rodriguez si sono molto stupiti e molto insospettiti per la sua assenza dai social network, in particolare su Instagram, dove era sempre molto attiva e aggiornava i fan con varie foto e video. Da un po’ di tempo a questa parte, i più affezionati, che la seguono con grande attenzione, hanno notato che Belen è sempre meno presente su Instagram. La showgirl è attiva solo in qualche rara occasione.

Tantissimi hanno chiesto alla diretta interessata per quale motivo fosse così assente su Instagram. Belen ha risposto a tutti, spiegando il motivo di questa sua scelta, ora che è in attesa della sua piccola Luna.

Belen Rodriguez assente su Instagram: la spiegazione

“Vi volevo lasciare un saluto, visto che sono un po’ assente. Non so, ma questa gravidanza mi ha preso così. Mi voglio tenere un po’ di cosine per me. Mi sento più serena così, mi sembra di custodire la mia esperienza e questo mi fa sentire bene. Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo. Manca poco, io sto bene, sono solo un po’ stanca, perché sto arrivando alla fine di questo lungo viaggio. Ormai manca meno di un mese. Non vedo l’ora di vedere la mia Lunita e condividerla con voi” ha spiegato Belen Rodriguez, per rassicurare i fan. La showgirl ha solo voglia di vivere questa gravidanza con un po’ più di privacy.