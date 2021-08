Fabrizio Corona contro Aurora Ramazzotti: “E il catcalling?”

Fabrizio Corona ha inviato una frecciatina ad Aurora Ramazzotti in merito al suo sfogo contro il fenomeno del catcalling.

Fabrizio Corona contro Aurora Ramazzotti

“Santorini: sassi, tramonti, c*li”, ha scritto ironica l’influencer figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che, alcuni mesi fa, aveva denunciato via social di esser stata vittima di catcalling mentre pratica sport in un parco. “Ma non aveva denunciato il catcalling?”, ha scritto provocatariamente l’ex Re dei paparazzi, che nelle sue stories sui social non perde occasione per commentare le vicende di costume e attualità. Aurora Ramazzotti replicherà al suo messaggio?

Aurora Ramazzotti: il catcalling

Alcuni mesi fa, mentre praticava sport in un parco pubblico della sua città, Aurora Ramazzotti ha denunciato via social un episodio di catcalling, di cui sarebbe stata vittima. “Fischi, commenti sessisti, davvero una schifezza. Non è possibile che appena mi metto una gonna oppure tolgo la giacca per correre debba sentire queste cose”, aveva tuonato Aurora, e ancora: “Mi fa schifo e se sei una persona che lo fa, mi fai schifo”.

Aurora Ramazzotti: la denuncia via social

Dopo aver denunciato di esser stata vittima di catcalling Aurora Ramazzotti aveva ricevuto la solidarietà di molte colleghe (compresa l’attrice Vittoria Puccini, che aveva affermato di esser stata a sua volta vittima di catcalling) ma la stessa figlia di Michelle Hunziker aveva anche fatto sapere che molte donne si erano scagliate contro di lei affermando che “non sarebbe stata abbastanza bella da meritare i fischi degli uomini, per strada”.

La vicenda ha sollevato un putiferio in rete e sulla questione si è espressa anche la madre di Aurora, Michelle Hunziker, che ha dichiarato: “Non mi piace chi prova a spacciare il catcalling per un omaggio un po’… ruspante: penso che un uomo intelligente abbia frecce migliori al proprio arco per esprimere apprezzamento”, aveva dichiarato la showgirl svizzera, e ancora: “Mi ha fatto molto piacere che Aurora abbia reagito con decisione: il senso della giustizia l’ha spinta a usare la sua consapevolezza e i suoi strumenti per mandare un segnale che può dare coraggio a chi ha un carattere meno forte del suo, e che forse farà riflettere chi non è tanto abituato farlo”.