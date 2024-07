Carlos Maria, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, dopo essere entrato in comunità a gennaio è finalmente tornato a casa.

Il ritorno a casa di Carlos Maria

Carlos Maria era entrato in comunità a gennaio, uscendone solo per festeggiare i 50 anni del padre. Ora però è tornato a casa e sembra stare meglio. A dare la buona notizia è Fabrizio Corona in una storia Instagram dove, alle sue spalle, si intravede il figlio 21enne. Afferma Corona: “È tornato il mio primo figlio a casa. Mi sembra che sei abbastanza in forma eh?”

Alla domanda Carlos Maria risponde: “Sto abbastanza bene, ma si può fare di meglio.”

Il ragazzo commenta poi, sotto richiesta del padre, l’arrivo del nuovo fratellino: “Lo aspettiamo con grande… insomma… felicità. Sì, certo sono contento così ci giochiamo insieme a basket, a tutto”.

La malattia del figlio di Corona

Carlos Maria soffre di psicosi transitoria acuta, un disturbo in cui una persona manifesta dei sintomi psicotici in modo acuto ma per un periodo di tempo specifico, che non deve durare più di un mese.

Spiega il dottor Massimiliano Dieci, responsabile dell’Unità Operativa di Riabilitazione Psichiatrica degli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza, a Vanity Fair che il disturbo: “può manifestarsi come caso isolato ma può essere anche il preludio di disturbi psichiatrici gravi come schizofrenia, disturbo bipolare o ancora disturbo schizzoaffettivo. La persona può stare bene e nel giro di poco tempo manifestare dei sintomi molto gravi, come sentire voci che non ci sono, avere convinzioni irrealistiche sul mondo, immaginare congiure, interpretare le cose in maniera patologica.”