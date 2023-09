Fabrizio Corona ha chiuso i conti con la giustizia. Anche se le indagini e i processi a suo carico sono ancora in corso, finirà in questi giorni di scontare le pene che si sono accumulate negli anni, tornando uomo libero da sabato.

Fabrizio Corona ha scontato la sua condanna

Fabrizio Corona è un uomo libero, dopo 10 anni di pene accumulate per diversi reati.

Nel 2013 l’arresto, poi indagini, processi, intercettazioni, insomma un periodo molto intenso per l’ex agente fotografico diventato famoso per le fotografie con cui ricattava i vip.

Oggi il suo legale ha annunciato che da sabato tornerà libero, la decisione è stata presa in queste ore dalla Procura generale. La fine ufficiale della pena, per effetto della liberazione anticipata, sarà il 23 settembre, questo ah deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Parliamo di uno sconto di 45 giorni ogni 6 mesi di pena espiata.

L’arresto di Fabrizio Corona

Come provvedimento esecutivo delle precedenti condanne, nel gennaio del 2013 Fabrizio Corona è stato arrestato. L’ex re dei paparazzi divenne famoso però per l’arresto precedente, quello del 2007.

Poi arrivò la condanna per le foto-ricatto a Trezeguet ma Fabrizio Corona ne ha collezionate diverse: frode fiscale, bancarotta, corruzione di guardia carceraria, oltraggio a pubblico ufficiale e di recente, un tentativo di entrare in possesso di materiale riservato sulla cattura di Messina Denaro.

La soddisfazione di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha ringraziato il suo storico difensore, l’avvocato Ivano Chiesa.

“Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto” ha detto. Poi ha postato un video su Instagram mandando un ringraziamento speciale al magistrato di sorveglianza.

Negli anni si è parlato di accanimento giudiziario nei confronti dell’ex titolare dell’agenzia Corona’s, ora è libero.