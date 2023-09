Nuovi guai per Fabrizio Corona, che nelle scorse ore si è reso protagonista di una violazione del codice della strada che gli è costata una multa piuttosto salata.

Fabrizio Corona fermato dai carabinieri a Milano: era a bordo della sua auto senza patente

I fatti risalgono alla mattinata di sabato 2 settembre e la dinamica di ciò che è accaduto è stata ricostruita da Il Giorno. Fabrizio Corona si trovava a bordo del suo Range Rover lungo viale Carlo Forlanini a Milano, con il quale ha commesso diverse infrazioni.

Nello specifico, a Corona è stato recriminato di essersi messo al volante senza la patente, di aver guidato ad alta velocità e anche di avere fatto una manovra azzardata. Ma non finisce qui. Al momento del fermo i carabinieri hanno verificato che in quel momento il re dei paparazzi stava violando alcune prescrizioni dell’affidamento in prova alle quali è stato sottoposto, per esempio lasciando la sua abitazione senza l’autorizzazione dei magistrati.

La patente di Corona è stata ritirata nel 2012

Stando alle ricostruzioni dell’accaduto emerse sui giornali, sembra che quando è stato fermato Corona si stesse dirigendo verso l’aeroporto di Linate per prendere un volo per Catania: la mancanza della patente è legata al fatto che il documento è stato ritirato a Corona più di 10 anni fa, nel 2012. Pare inoltre che sullo stesso mezzo con lui stesse viaggiando un uomo con precedenti di polizia.