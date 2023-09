Fabrizio Corona pronto a risarcire Fedez e Chiara Ferragni

Fabrizio Corona è pronto a risarcire Fedez e Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi, stando a quanto riferito dal suo legale, ha accettato di versare una somma ai Ferragni.

Tempo fa, Fedez e Chiara Ferragni hanno denunciato Fabrizio Corona. A rendere pubblica la querela è stato l’ex re dei paparazzi: “Ho un processo da affrontare perché Fedez e la moglie mi hanno denunciato. E quindi ci vedremo presto in tribunale. Il motivo di questa situazione? Tutto perché ho detto che sono due ebeti. L’ho fatto in una storia di Instagram mentre ero in bagno e stavo facendo le mie cose“. Stando alle ultime novità, pare che Corona sia pronto a risarcire il rapper e la consorte.

Fedez e Ferragni Vs Corona: a che punto è la denuncia?

Secondo Milano Today e Open, Fabrizio Corona ha accettato di risarcire Fedez e Chiara Ferragni. La Procura del capoluogo lombardo aveva chiesto l’archiviazione della querela presentata dai Ferragnez, ma il gip Sara Cipolla ha accolto l’opposizione dei legali della coppia. Ivano Chiesa, avvocato dell’ex re dei paparazzi, ha fatto sapere che il suo assistito è pronto a concordare una somma da versare al rapper e all’imprenditrice.

Quanto dovrà pagare Corona a Fedez e Chiara?

Al momento, non sappiamo quanti soldi Corona dovrà dare a Fedez e Chiara. La prossima udienza in tribunale è attesa per il 2 ottobre, giorno in cui verrà deciso l’ammontare del risarcimento. Per ora, i diretti interessati non hanno commentato la faccenda.