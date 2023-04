Fabrizio Corona scende in campo: "Sarò presidente del consiglio entro i 58 anni"

Fabrizio Corona ha annunciato di essersi candidato come consigliere comunale nella sua città Catania, e ha anche affermato di aspirare a diventare presidente del consiglio entro i 58 anni.

Fabrizio Corona scende in campo

Fabrizio Corona ha annunciato a sorpresa la sua candidatura come consigliere comunale a Catania e ha anche affermato di aspirare a molto di più: entro i 58 anni vorrebbe diventare presidente del Consiglio. “Io sono di Catania, nato e cresciuto qui. Con l’avvocato (Lipera, ndr) ci legano un’infinità di cose. La cosa per cui sono qua è perché con la mia storia di vita avevo in progetto di fare politica. Se posso essere d’aiuto a sostenere una persona per bene, che vuole fare delle belle cose per questa città, sono a disposizione e ci metto impegno, sacrificio e soprattutto serietà”, ha affermato.

L’aspirante sindaco di Catania Giuseppe Lipera ha espresso il suo sostegno a Fabrizio Corona e ha affermato che, a suo avviso, non ci sono dubbi che diventerà consigliere comunale. “Che Fabrizio Corona verrà eletto consigliere comunale non ci sono dubbi. Penso che sarà quello che prenderà più voti a Catania, per la sua notorietà, per la sua simpatia e la sua cultura. Se sarò eletto sindaco farà l’assessore ai servizi sociali perché ha combattuto nella sua vita, ha subito ingiustizie e sa a come rapportarsi con le persone che hanno sofferto e che hanno bisogno“, ha affermato. In tanti si chiedono quali saranno gli sviluppi in merito alla vicenda e se Fabrizio Corona svelerà ulteriori dettagli sulla sua ascesa in politica o sui suoi passati e numerosi problemi con la giustizia.