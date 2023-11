"Fai ancora l'amore con tuo marito?": l'imbarazzo di Silvia Toffanin difronte a Paolo Bonolis

Paolo Bonolis è stato ospite a Verissimo, e ha finito per mettere in imbarazzo Silvia Toffanin.

Paolo Bonolis a Verissimo

Paolo Bonolis è stato ospite a Verissimo dove inevitabilmente si è parlato del suo rapporto con l’ormai ex moglie Sonia Bruganelli. I due si sono lasciati pacificamente, e al momento sembrano essere grandi amici.

“L’anima è un conto, il corpo è un altro no?”, ha dichiarato il conduttore, lasciando intendere che ad allontanare lui e l’ex moglie potrebbero essere gli istinti fisici (la stessa Bruganelli ha ammesso che potrebbe soffrire di gelosia nel caso in cui lui si leghi ad un’altra donna). A seguire, rivolgendosi a Silvia Toffanin, Bonolis le ha chiesto: “Tu fai ancora l’amore con tuo marito?”. La conduttrice, visibilmente in imbarazzo, ha risposto “sì”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se Paolo Bonolis tornerà a parlare del suo rapporto con Sonia Bruganelli. I due hanno avuto insieme tre figli, e oggi continuano a vivere la loro vita come in una qualsiasi famiglia allargata. In tanti si chiedono se in futuro i due troveranno altri partner o se continueranno a condurre la loro vita da “separati” in case attigue. Sulla questione non è dato sapere di più.