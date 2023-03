Fallimento di Silicon Bank: tra le vittime Sharon Stone che perde metà del patrimonio

Crac di Svb. La «faccenda delle banche». Così Sharon Stone ha definito il suo – come di altri – coinvolgimento nel fallimento della Silicon Valley Bank. Durante l’assegnazione del Courage Award all’attrice statunitense, la stessa ha rivelato in lacrime di aver perso metà del suo patrimonio.

Tra le vittime, Kevin O’Leary

Un salvataggio promesso da Biden ma non mantenuto. Dalla notizia del crac di Svb stanno emergendo dettagli sui correntisti più noti: insieme alla Stone, tra le vittime della «banca dello scandalo» c’è il finanziere, commentatore della Cnbc e protagonista del reality show Shark Tank Kevin O’Leary, che ha ammesso che molte società del suo portafoglio di private equity avevano depositi nella Silicon Bank.

Cos’è il «Premio coraggio»?

La Stone è scoppiata in lacrime mentre accettava il Courage Award, «premio per il coraggio» assegnatole per la raccolta fondi del nonprofit per la ricerca oncologica Women’s Cancer Research Fund. L’attrice ha donato nonostante il suo patrimonio sia stato dimezzato: «Sono un’idiota su questioni tecniche relative ai soldi, ma posso firmare un fottuto assegno. In questo momento anche questo è coraggio» ha commentato con la voce spezzata dal pianto.