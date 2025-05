Un assalto audace e fallito

Questa mattina, un tentativo di assalto a un portavalori ha scosso la tranquillità della provincia di Bari, precisamente lungo il tratto della provinciale 231, tra Bitonto e Terlizzi. Gli autori del colpo, armati di kalashnikov, hanno bloccato il mezzo con l’intento di aprire il portellone e impossessarsi del denaro.

Tuttavia, nonostante la loro audacia, non sono riusciti a portare a termine il piano e si sono dati alla fuga a mani vuote.

La fuga dei rapinatori e le conseguenze

Per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine e per non lasciare tracce del loro passaggio, i rapinatori hanno dato fuoco a due automezzi abbandonati sulla carreggiata. Questo gesto ha contribuito a rallentare il traffico sulla provinciale, creando disagi per gli automobilisti in transito. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e ha richiamato l’attenzione delle autorità locali, che stanno intensificando le indagini per identificare i responsabili.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine, giunte rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’assalto e raccogliere eventuali testimonianze. L’area è stata isolata per permettere agli investigatori di esaminare ogni dettaglio e cercare indizi che possano condurre all’identificazione dei rapinatori. La presenza di telecamere di sorveglianza lungo il percorso potrebbe rivelarsi cruciale per risolvere il caso.