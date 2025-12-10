Intanto Nathan e Catherine hanno accettato di vivere nella casa offerta dal ristoratore di Ortona, in attesa della ristrutturazione della propria.

Il caso della famiglia nel bosco è sempre al centro della cronaca. La famiglia si riunirà per Natale? Nathan e Catherine intanto hanno accettato l’offerta del ristoratore di Ortona, che ha appunto dato loro la possibilità di vivere nella sua casa in attesa dei lavori di ristrutturazione del casolare nel bosco a Palmoli. I tre figli della coppia invece sono da ormai tre settimane in un’ala della casa famiglia di Vaso, come si legge su La Stampa. Ci si chiede se la famiglia riuscirà a riunirsi per Natale. Nel caso in cui il giudice non si pronunciasse in questi giorni, il 16 potrebbe essere la Corte d’Appello a riformare la precedente sentenza di revoca della potestà genitoriale della coppia e quindi il conseguente allontanamento dei bambini, consentendo il ricongiungimento prima di Natale. In attesa di saperne di più, ecco cosa vorrebbe fare Flavio Briatore per la famiglia.

Come detto Nathan e Catherine hanno accettato di vivere nella casa offerta dal ristoratore di Ortona, in attesa dei lavori di ristrutturazione del loro casolare di Palmoli. In tal proposito, come si legge su La Stampa, Flavio Briatore avrebbe chiamato la Regione e si sarebbe offerto di pagare tali lavori. L’imprenditore piemontese potrebbe inoltre raccontare la sua idea sui social.