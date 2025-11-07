Flavio Briatore ha difeso nuovamente Jannik Sinner dopo le forti critiche nei confronti del tennista altoatesino dopo la sua scelta di non partecipare alla Coppa Davis. Questa volta però l’imprenditore piemontese ha scatenato polemiche con i meridionali. Ecco che cosa è successo.

Flavio Briatore parla di Sinner ma è polemica con i meridionali

Intervenuto alla trasmissione Realpolitik su Rete 4, Flavio Briatore ha parlato nuovamente di Jannik Sinner, finito al centro delle polemiche dopo la rinuncia alla Coppa Davis. Il numero 1 al mondo è stato infatti attaccato e accusato di “non essere italiano” e di non tenere alla Nazionale. Ecco come ha risposto a ciò l’imprenditore piemontese: “Capisco più Sinner che certa gente del Meridione“. Le parole di Briatore hanno destato la reazione di molti, soprattutto delle persone del Meridione che hanno trovato offensive le parole dell’imprenditore. Ma ecco cosa ha detto interamente.

Flavio Briatore parla di Sinner: “Capisco più lui che certa gente del Meridione”

Flavio Briatore, ospite di Realpolitik, ha come detto difeso Jannik Sinner, lanciando però una stoccata al Sud Italia. Ma ecco cosa ha detto l’imprenditore: “parla tedesco bene, parla italiano bene, parla inglese bene. Parla tre lingue. Sinner è italiano, è nato in Italia. Io capisco più Sinner che non certa gente del Meridione che io non capisco. Ho degli amici napoletani che quando parlano dovrei avere dei sottotitoli. Per cui, un napoletano è italiano, un calabrese è italiano. Noi abbiamo una persona che è un esempio. Sai qual è il problema? Sinner è una persona normale, è un ragazzo molto educato.” Sui social, come detto, non sono mancati i commenti contro Briatore per le sue dichiarazioni.