La vicenda della “famiglia nel bosco” continua a far parlare: i genitori Nathan e Catherine e i loro figli sono al centro di una delicata valutazione da parte del Tribunale per i minorenni, che coinvolge anche specialisti per accertare lo stato psicologico dei bambini e le capacità genitoriali dei genitori. In queste ore è arrivata la decisione per le feste di Natale e il sindaco ha fornito all’ANSA maggiori dettagli.

Famiglia nel bosco: la preoccupazione degli avvocati dei genitori

Gli avvocati dei genitori, Femminella e Solinas, hanno espresso preoccupazione per la diffusione di documenti e dettagli sensibili sui minori. “Di nuovo registriamo, con allarme, la diffusione integrale di ordinanze e relazioni che attengono a dati e fatti personalissimi dei minori coinvolti in questa drammatica e dolorosa vicenda”, hanno dichiarato.

I legali hanno inoltre annunciato possibili azioni legali contro chi diffonde informazioni false o sensazionalistiche: “Anticipiamo azioni nei confronti di chiunque si renda responsabile della grave disinformazione che risulta veicolata da sensazionalistiche quanto ridicole dichiarazioni – tra le molte i fantomatici e inesistenti spazzolini di peli d’asino, malattie gravi mai curate o piuttosto la mancanza di vaccini”.

Il Tribunale ha chiesto al perito di valutare se i genitori abbiano caratteristiche psichiche che possano influenzare l’esercizio della responsabilità genitoriale e, se necessario, indicare percorsi educativi per recuperare eventuali carenze. Contestualmente, è prevista un’indagine psico-diagnostica sui bambini, per comprendere il loro sviluppo cognitivo e affettivo, le figure di riferimento riconosciute e i modelli di identificazione elaborati.

Famiglia nel bosco, arriva la decisione del Tribunale per Natale: l’annuncio del sindaco

I genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco” potranno trascorrere solo poche ore con i loro figli durante il giorno di Natale. Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha reso nota l’ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni, specificando che Nathan, il padre, potrà incontrare i bambini nella casa famiglia dalle 10:00 alle 12:30 insieme alla moglie Catherine. “Nathan potrà stare il giorno di Natale nella casa Famiglia con i tre bambini e la moglie dalle ore 10 alle 12.30. Per il resto non c’è niente da dire, c’è solo da attendere l’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale per i minorenni”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’attesa per le valutazioni degli esperti.

Un incarico specifico è stato affidato a uno specialista, che dovrà accertare le capacità genitoriali di Nathan e Catherine e lo stato psicologico dei bambini. “Il consulente dovrà rispondere a tre quesiti, ma anche fare una visita psicologica ai bambini per vedere il loro stato di salute, alla presenza di un consulente di parte. Non sempre, in queste situazioni, si riesce a rispettare i tempi”, ha spiegato Masciulli.

La questione principale, ha concluso, non riguarda più l’ampliamento della casa o la scolarizzazione, ma l’esito della consulenza, che determinerà l’organizzazione futura della vita dei bambini: istruzione, attività quotidiane e relazioni sociali saranno decise in base ai risultati dell’indagine tecnica.