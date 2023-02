Fanno a pezzi un connazionale per recuperare gli ovuli di cocaina

Fanno a pezzi un connazionale per recuperare gli ovuli di cocaina

Fanno a pezzi un connazionale per recuperare gli ovuli di cocaina

Fanno a pezzi un connazionale per recuperare gli ovuli di cocaina che aveva ingerito.

Le indagini hanno impegnato numerose forze dell’ordine italiane ed hanno portato all’arresto di un gruppo di sudamericani.

Fanno a pezzi un connazionale per recuperare gli ovuli di cocaina

Per risalire all’origine di questa vicenda bisogna avvolgere il nastro e tornare esattamente ad un anno fa. A La Spezia, nel febbraio del 2022, un escursionista trovò uno scheletro e dei resti umani nel bosco di monte Parodi ed avvisò le forze dell’ordine.

Da quel momento è partita una caccia all’uomo che ha portato all’arresto di quattro narcotrafficanti che vivono in Italia. I sudamericani hanno letteralmente smembrato un uomo che era già morto. Il movente? Avrebbero dovuto recuperare degli ovuli di cocaina che la vittima aveva ingerito per trasportarli illegalmente in Italia.

Ecco di cosa sono accusati i narcotrafficanti

Al culmine delle indagini i quattro narcotrafficanti sono stati accusati dei seguenti reati: importazione, detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di cocaina, vilipendio e occultamento di cadavere.

Le forze dell’ordine hanno lavorato tra le province di La Spezia, Massa e Carrara impiegando oltre 60 unità tra polizia e carabinieri.