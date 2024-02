Emma è una delle grandi protagoniste di questo Festival di Sanremo e, durante la terza serata, in veste di presentatrice ha annunciato i Negramaro. Per tornare sul palco, la cantante ha scelto un look trendy e indossando un accessorio che le ha fatto guadagnare punti bonus al FantaSanremo.

Fantasanremo: Emma con gli occhiali da sole

Dopo le prime due serata in cui la cantante salentina ha indossato look total black, per la terza serata ha scelto di indossare un abito rosa Barbie, aderente e di velluto, accompagnato da un paio di occhiali da sole firmati Tiffany&Co. Questi, ispirati ai leggendari tagli di diamanti della Maison, sono un modello cat eye in edizione limitata decorati con 172 cristalli incastonati a mano, che evocano motivi floreali. La montatura, realizzata in metallo placcato in oro con lenti a specchio platino, costa 3000 euro.

Punti bonus per la cantante

Il motivo deglio occhiali da sole indossati sul palco ha a che fare con il FantaSanremo: Emma è ormai diventata una professionista di questo gioco. Gli occhiali da sole, così come l’outfit total black, sono uno dei bonus che si assegnano al popolarissimo gioco.

