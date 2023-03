Farine di insetti, i quattro decreti di Lollobrigida per far si che chi voglia acquistarle per il consumo abbia settori dedicati, a parte

Farine di insetti, i quattro decreti di Francesco Lollobrigida mettono ordine in un campo su cui la sua delega, quella della Sovranità alimentare, è particolarmente “sul pezzo”. Sui nuovi prodotti alimentari il ministro firma quattro norme su etichette e scaffali dedicati. Il dato che è che Lollobrigida ha deciso che sulle farine da insetti fosse il caso di apporre firma a quattro decreti che garantiscono “un’etichettatura specifica e delle scaffalature apposite in cui sia visibile la provenienza”.

I decreti Lollobrigida sulle farine di insetti

Il ministro dell’Agricoltura lo ha spiegato durante una conferenza stampa per presentare i decreti. E sono norme con cui il governo di Roma affronta le raccomandazioni sulla immissione in commercio di questo tipo di farine. Ha detto il ministro:”Dobbiamo rafforzare la capacità di discernimento delle persone. Quello che i decreti prevedono è un’etichetta con provenienza del prodotto, i rischi connessi al consumo e il quantitativo di farine di insetti presente, ma abbiamo anche previsto scaffali appositi dove possono essere esposti all’interno dei negozi“.

Chi vorrà scegliere i grilli saprà dove sono

Questo per far si che “chi vorrà scegliere grilli, larve e locuste possa indirizzarsi lì e chi non vorrà farlo, come immagino la maggior parte degli italiani, potrà tenersi lontano”. E in chiosa: “Con questo provvedimento in pieno accordo con le Regioni, garantiamo ai cittadini italiani la consapevolezza di quello che mangiano e facciamo dell’Italia una nazione all’avanguardia in questo senso“.