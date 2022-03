Farmers Stealing Tanks, il primo videogioco contro l’invasione russa

Su Reddit è nato Farmers Stealing Tanks, il primo videogioco ispirato alla guerra in Ucraina. La sua home page rimanda ad un'associazione benefica

Su Reddit è nato Farmers Stealing Tanks, il primo videogioco ispirato alla guerra in Ucraina. La sua home page rimanda ad un’associazione benefica che aiuta gli orfani del Paese colpito dalla guerra.

Reddit, nasce Farmers Stealing Tanks: il videogioco basato sulla guerra in Ucraina

Sulla piattaforma Reddit, l’utente ThrustVector9 ha pubblicato il videogioco Farmers stealing tanks. Si tratta di un gioco, per il momento abilitato solo per PC, che si ispira alla guerra in Ucraina. I protagonisti del gioco sono un contadino ucraino e il suo trattore: tutti attorno a lui diversi carri armati russi da rubare e portare in un capanno. Importante sottolineare che non si tratta di un tentativo di speculare su una tragedia gravissima come quella della guerra in Ucraina.

La home pagedel gioco, infatti, rimanda direttamente al sito della Orphan’s Aid Society, una società benefica che aiuta gli orfani ucraini in questo momento così complicato.

Come funziona il videogioco

La funzionalità del gioco è piuttosto elementare, e si ispira a quelle di altri giochi che hanno spopolato negli ultimi anni come Minecraft. Per rubare un carro armato è sufficiente utilizzare il rimorchio del trattore in dotazione fino a trasportarlo nel capanno.

Ma attenzione: il tank russo può provare a colpire il trattore utilizzando dei cannoni. Alla fine di ogni partita, in cui si hanno tre vite, compare sullo schermo la scritta “Slava Ukraini!”, letteralmente “Gloria all’Ucraina.”