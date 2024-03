L’operaio lavorava presso un’azienda di telefonia di Fasano, in provincia di Brindisi.

Ha un infarto al lavoro: morto un operaio

L’uomo, originario di Palermo, si è sentito male all’improvviso. Secondo le prime ricostruzioni quando ha accusato il malore si trovava sulle scale. Immediato l’intervento degli operatori del 118, ma nonostante tutti i tentativi di rianimazione per la vittima non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Indagano gli inquirenti

Il caso è stato affidato ai Carabinieri della compagnia locale, che cercheranno di far luce sulla prematura morte. Lo stabile in cui l’operaio è deceduto è stato posto sotto sequestro. Presenti anche i tecnici dello Spesal della Asl di Brindisi, che si sono occupati di eseguire gli esami necessari a stabilire le cause del decesso.

I precedenti

Pochi mesi fa era accaduta una tragedia analoga in provincia di Chieti. Tonino Esposito, operaio specializzato nel comparto metalmeccanico, si è improvvisamente accasciato a terra ed è morto poco dopo a causa di un infarto fatale. Il 52enne lavorava come attrezzista carpentiere per un’azienda locale da oltre 21 anni. La sua morte improvvisa ha lasciato un profondo vuoto tra gli amici e i colleghi, che si sono stretti intorno alla famiglia per rendergli l’ultimo saluto.