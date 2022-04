Fascia bianca al braccio, perché è un nuovo simbolo di sostegno a Putin

Dopo la "Z" è nato un nuovo simbolo per indicare il proprio sostegno per Putin: si tratta di una fascia bianca legata al braccio, in riferimento a Bucha.

Un nuovo simbolo a sostegno di Putin nella guerra tra Russia e Ucraina

La classica “Z” sui carri armati russi rimane, ma è nato un nuovo simbolo che sta spopolando sui social network dall’Ucraina. Molti sostenitori di Vladimir Putin, infatti, sono stati immortalati in scatti che li ritraggono con una fascia bianca al braccio con stampata sopra proprio una Z.

Il motivo? Una forma di sostegno a Mosca, che continuano a smentire le accuse mosse nei loro confronti per quanto successo a Bucha.

Il Cremlino, grazie ad un’attenta azione di propaganda, continua a sostenere che i fatti accaduti nella periferia di Kiev siano una messa in scena degli ucraini per gettare astio contro la Russia.

La strage di Bucha: la testimonianza dei sopravvissuti

Mentre Mosca parla di “fatti inventati dal governo di Kiev”, arrivano le prime testimonianze delle vittime della strage avvenuta a Bucha. Emblematico il caso di Tatyana, commesso ucraina sottoposta a tortura dai militari russi: