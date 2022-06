Fattura elettronica obbligatoria dal 1 luglio: come evitare le sanzioni

Fattura elettronica obbligatoria anche per i forfettari: previsto per il primo trimestre una parziale tolleranza poi scatteranno le sanzioni

Il 1° luglio è la data che per i forfettari segna l’entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria. Anche per la vasta platea di partite IVA che nel 2021 ha dichiarato redditi da 25mila a 65mila euro si passa dunque a una gestione interamente digitale dei documenti fiscali.

Occorre ricordare che per i contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 25mila euro l’obbligo è posticipato al 1° gennaio 2024.

Gli obblighi dal 1°luglio

Dal 1° luglio 2022 anche i forfettari dovranno dunque:

emettere le fatture in formato XML verso la Pubblica Amministrazione, gli operatori IVA e i consumatori finali ;

ricevere le fatture in formato XML dalla PA e dagli operatori IVA ;

conservare le fatture in formato digitale.

Fase transitoria nel 1° trimestre

Chi non rispetterà tempi e modalità andrà incontro alle sanzioni anche se è stato previsto per il primo trimestre – quello da luglio a settembre – una fase transitoria in cui le fatture potranno essere emesse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In questo caso, le sanzioni non verranno applicate. Le sanzioni si applicheranno dunque in misura piena a partire dalla fine del terzo periodo d’imposta.

Come agevolare il lavoro evitando sanzioni

C’è un modo che permette di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla fatturazione elettronica evitando il rischio di errori e conseguenti sanzioni, ossia di dotarsi di un software specifico. Ce ne sono di vari tipi, a pagamento e gratuiti, come quello che potete scaricare dal sito dall’Agenzia delle Entrate accompagnato dalla corrispettiva guida in formato pdf (lo trovate all’indirizzo (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Software+Compilazione+Fattura+Elettronica/?page=ivacomimp).