Fausto Brizzi e Silvia Salis sono diventati genitori: il tenero post via social

Fausto Brizzi e Silvia Salis hanno annunciato con un tenero post via social la nascita di Eugenio, loro primo figlio.

Fausto Brizzi e Silvia Salis: è nato il figlio

Dopo le nozze e un grande amore, Fausto Brizzi e Silvia Salis hanno coronato il loro sogno d’amore con l’arrivo del piccolo Eugenio. I due hanno annunciato l’arrivo del bambino con un tenero post via social e in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto loro le congratulazioni. Sui social in tanti tra fan i fan sono curiosi di saperne di più in merito alla nuova famiglia creata dai due, che hanno vissuto la loro vita privata con grande riservatezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Salis (@silviasalis)

Fausto Brizzi ha avuto già una figlia (Nina Penelope) insieme all’ex moglie Claudia Zanella. I due si erano separati in seguito allo scandalo molestie da cui era stato investito il regista, che ha sempre professato la sua innocenza. Il piccolo Eugenio porterà come cognome “Salis” e a confessato il motivo della sua decisione è stata la stessa ex sportiva, che ha affermato: “Abbiamo sentito che era il momento di farlo perché viviamo in un paese dove ogni giorno le cronache ci raccontano di uomini che continuano a credere le donne e i figli una loro “proprietà” disponendone a loro piacimento. La pena è necessaria in questi casi, ma è di un cambiamento culturale che abbiamo bisogno. Un maschio che capisce fin da bambino che nella sua famiglia vige la parità assoluta, non diventerà uno degli uomini di cui sopra”.