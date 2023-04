Fausto Brizzi e Silvia Salis diventeranno genitori: "Ti aspettiamo"

Fausto Brizzi e Silvia Salis diventeranno genitori. L’annuncio è arrivato dai diretti interessati, con una foto che non lascia spazio a dubbi: l’immagine del test di gravidanza positivo.

Fausto Brizzi e Silvia Salis diventeranno genitori

Bebè in arrivo in casa di Fausto Brizzi e Silvia Salis. Per il regista si tratta del secondo figlio, la prima è Penelope Nina, avuta dall’ex moglie Claudia Zanella, mentre la per la vice presidente del Coni è la prima gravidanza. I due hanno annunciato la lieta novella sui social, con uno scatto che non lascia spazio a fraintendimenti.

L’annuncio di Fausto e Silvia

Per annunciare ai fan che diventeranno genitori, Fausto e Silvia hanno utilizzato due immagini: la foto dell’ecografia e uno scatto del test di gravidanza. Alle spalle di questi oggetti, Brizzi e la Salis appaiono sfocati, ma molto sorridenti.

Femminuccia o maschietto?

La futura mamma ha dichiarato che è già al quarto mese, ma non ha svelato il sesso del bebè. Un dettaglio, però, fa pensare ad un bel maschietto. Silvia, infatti, ha aggiunto un cuoricino celeste. La Salis e Brizzi sono già sposati: la prima volta in Campidoglio il 14 novembre 2020, poi alle Maldive nel 2021. Adesso coroneranno anche il sogno di diventare genitori.